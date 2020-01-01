7 - 16 ноября онлайн-версия

Онлайн-версия
фестиваля
MULTFEST.ONLINE

В этом году XIX Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в онлайн формате с 7 по 16 ноября. Наш онлайн-кинотеатр даст возможность присоединиться к фестивалю всем любителям анимации из любой точки России.

Абонемент на онлайн-версию фестиваля можно приобрести уже сейчас. На платформе будут представлены новые фильмы для детей и взрослых, конкурсная и внеконкурсные программы.

А еще!
Зрители смогут принять участие в онлайн-встречах с известными режиссерами и художниками анимационного кино, участниками конкурсных программ. На онлайн-платформе будет работать система голосования, где каждый из зрителей сможет выбрать понравившийся мультфильм. Приз зрительских симпатий в виде статуэтки Анимаши будет вручен после фестиваля.

ПРОГРАММА

программа 01

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
программа 02

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
программа 06

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
программа 03

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

программа 07

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ

программа 05

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ

программа 04

ПАНОРАМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АНИМАЦИИ
программа 09

ДЕТСКАЯ ВНЕКОНКУРСНАЯ

программа 11

ВЕНГЕРСКАЯ АНИМАЦИЯ

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

вопросы и ответы

  • Есть ли у вас географические ограничения?

    Да, все мультфильмы, представленные на платформе, доступны для просмотра только на территории Российской Федерации.

    Пожалуйста, учитывайте это при покупке фильмов накануне поездки за границу.

  • Что такое Абонемент XIX Большого фестиваля мультфильмов?

    Абонемент Большого фестиваля мультфильмов – это доступ к онлайн-версии крупнейшего анимационного фестиваля России на время его проведения.

    Более 150 мультфильмов со всего мира можно увидеть не выходя из дома на экране вашего компьютера, планшета или телефона с 7 по 16 ноября 2025 года.

  • Сколько стоит Абонемент? Есть ли скидки?

    До 31 июля — 1000₽,
    c 1 августа по 14 сентября — 1300₽,
    а с 15 сентября по 16 ноября - 1900₽.

    Для профессионалов анимационной индустрии, студентов творческих вузов, многодетных семей и инвалидов предусмотрена специальная цена 900₽ с 15 сентября 2024.
    Чтобы получить скидку, пожалуйста, заполните эту форму:

  • На какой возраст рассчитаны программы фестиваля? Можно ли смотреть детям?

    Наш фестиваль всегда был рассчитан на показ мультфильмов для самых разных возрастов. Онлайн-версия сохраняет эту традицию.

    Программа содержит большое количество фильмов и сборников, рассчитанных на самую юную аудиторию – 0+ и 6+.

    Также в фестивале участвуют и фильмы для взрослых, они маркированы стикерами 16+ и 18+, в соответствии с законодательством РФ.

    Просим вас обращать внимание на возрастные маркировки до начала просмотра! Предоставляя доступ к фестивальному абонементу детям, пользователь берет на себя ответственность за дальнейшие действия, связанные с просмотром программ.

  • Какими браузерами вы рекомендуете пользоваться?

    Просим вас использовать прежде всего персональные компьютеры или планшеты, на которых установлены следующие версии браузеров:

    Desktop Windows, Linux, MacOS:
    Windows 7 / Ubuntu + браузеры Chrome, версия 72+, Firefox (Widevine), версия 65+,Opera, версия 58+;
    Mac OS 10.0 + браузеры Chrome, Firefox (Widevine), версия 65+;
    Mac OS 10.10.3 + браузер Safari (Fairplay), версия 12+;
    Windows 7 + браузеры Internet Explorer, Edge (Playready), версия 85+.

    Минимальные системные требования для мобильных устройств:
    Android 5.0 + Chrome (Widevine);
    iOS 9.0 (Widevine);
    iOS 9.0 (Fairplay + нативные приложения), iOS 11.2 (Fairplay + Safari);
    Устройства Huawei на базе Android с оболочкой EMUI 10.1+ (Wiseplay, Поддерживаемые устройства).

  • Можно ли поставить мультфильм на паузу и продолжить смотреть с другого устройства?

    Функция просмотра с паузы появится позже. Пока смотреть фильмы с паузы можно только с одного устройства, при условии постоянного нахождения в своем Личном кабинете. При повторном входе в ЛК фильм запустится с начала.

  • Я хочу скачать фильмы, чтобы позже посмотреть их офлайн. Возможно ли это?

    Эта функция на платформе пока не реализована. На данный момент мы можем гарантировать качественный просмотр только при устойчивом интернет-соединении.

  • У меня возникли сложности с просмотром. Что делать?

    В случае возникновения любых проблем обращайтесь в службу техподдержки: help@multfest.ru

    Мы постараемся решить ваш вопрос максимально оперативно, но просим учесть, что служба техподдержки отвечает на обращения с 10:00 до 23:00 МСК

    Приятного просмотра!

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам на help@multfest.ru
(Служба техподдержки отвечает на обращения с 10:00 до 23:00 МСК)

