7 - 16 ноября онлайн-версия
Онлайн-версия
фестиваля
MULTFEST.ONLINE
В этом году XIX Большой фестиваль мультфильмов пройдёт в онлайн формате с 7 по 16 ноября. Наш
Абонемент на
А еще!
Зрители смогут принять участие в
абонемент
Абонемент на онлайн-фестиваль дает возможность смотреть всю программу в течение 10 дней, а также посетить встречи и обсуждение фильмов с авторами
1
Смотрите
мультфильмы
10 дней
2
Встречайтесь
с авторами
3
Голосуйте за
приз зрительских
симпатий
ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ
ДЕТСКАЯ ВНЕКОНКУРСНАЯ
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
вопросы и ответы
-
Есть ли у вас географические ограничения?
Да, все мультфильмы, представленные на платформе, доступны для просмотра только на территории Российской Федерации.
Пожалуйста, учитывайте это при покупке фильмов накануне поездки за границу.
-
Что такое Абонемент XIX Большого фестиваля мультфильмов?
Абонемент Большого фестиваля мультфильмов – это доступ к онлайн-версии крупнейшего анимационного фестиваля России на время его проведения.
Более 150 мультфильмов со всего мира можно увидеть не выходя из дома на экране вашего компьютера, планшета или телефона с 7 по 16 ноября 2025 года.
-
Сколько стоит Абонемент? Есть ли скидки?
До 31 июля — 1000₽,
c 1 августа по 14 сентября — 1300₽,
а с 15 сентября по 16 ноября - 1900₽.
Для профессионалов анимационной индустрии, студентов творческих вузов, многодетных семей и инвалидов предусмотрена специальная цена 900₽ с 15 сентября 2024.
Чтобы получить скидку, пожалуйста, заполните эту форму:
-
На какой возраст рассчитаны программы фестиваля? Можно ли смотреть детям?
Наш фестиваль всегда был рассчитан на показ мультфильмов для самых разных возрастов. Онлайн-версия сохраняет эту традицию.
Программа содержит большое количество фильмов и сборников, рассчитанных на самую юную аудиторию – 0+ и 6+.
Также в фестивале участвуют и фильмы для взрослых, они маркированы стикерами 16+ и 18+, в соответствии с законодательством РФ.
Просим вас обращать внимание на возрастные маркировки до начала просмотра! Предоставляя доступ к фестивальному абонементу детям, пользователь берет на себя ответственность за дальнейшие действия, связанные с просмотром программ.
-
Какими браузерами вы рекомендуете пользоваться?
Просим вас использовать прежде всего персональные компьютеры или планшеты, на которых установлены следующие версии браузеров:
Desktop Windows, Linux, MacOS:
Windows 7 / Ubuntu + браузеры Chrome, версия 72+, Firefox (Widevine), версия 65+,Opera, версия 58+;
Mac OS 10.0 + браузеры Chrome, Firefox (Widevine), версия 65+;
Mac OS 10.10.3 + браузер Safari (Fairplay), версия 12+;
Windows 7 + браузеры Internet Explorer, Edge (Playready), версия 85+.
Минимальные системные требования для мобильных устройств:
Android 5.0 + Chrome (Widevine);
iOS 9.0 (Widevine);
iOS 9.0 (Fairplay + нативные приложения), iOS 11.2 (Fairplay + Safari);
Устройства Huawei на базе Android с оболочкой EMUI 10.1+ (Wiseplay, Поддерживаемые устройства).
-
Можно ли поставить мультфильм на паузу и продолжить смотреть с другого устройства?
Функция просмотра с паузы появится позже. Пока смотреть фильмы с паузы можно только с одного устройства, при условии постоянного нахождения в своем Личном кабинете. При повторном входе в ЛК фильм запустится с начала.
-
Я хочу скачать фильмы, чтобы позже посмотреть их офлайн. Возможно ли это?
Эта функция на платформе пока не реализована. На данный момент мы можем гарантировать качественный просмотр только при устойчивом интернет-соединении.
-
У меня возникли сложности с просмотром. Что делать?
В случае возникновения любых проблем обращайтесь в службу техподдержки: help@multfest.ru
Мы постараемся решить ваш вопрос максимально оперативно, но просим учесть, что служба техподдержки отвечает на обращения с 10:00 до 23:00 МСК
Приятного просмотра!
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам на help@multfest.ru
(Служба техподдержки отвечает на обращения с 10:00 до 23:00 МСК)